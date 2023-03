"Il rispetto è la base di questa disciplina"

Il judo è un’arte marziale nata in Giappone, è divenuto disciplina olimpica a Tokyo nel 1964 e ha rappresentato ai Giochi di Atene il terzo sport più universale con atleti da 98 diversi Paesi. "Penso che l’essenza del judo – spiega Luca Villanova – sia il rispetto, rispetto delle regole, della palestra e dei compagni. Il judo seppur sia un’arte marziale ha come obiettivo quello di vincere sull’ avversario senza fargli alcun male, non si può praticare da soli, se non rispetto il mio compagno lui non vorrà più allenarsi con me e io non potrò più praticare il judo".