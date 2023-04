Il ritorno di Schouten Il boom di Ferguson

Centrocampo di qualità, quantità e intelligenza: è soprattutto questo il segreto del Bologna di Thiago. E se il Bologna giustamente pensa al presente e all’Udinese i bolognesi, a cui per anni si è parlato di un futuro, ora che il futuro lo toccano con mano al futuro non possono non pensare. E allora si pensa e si spera nel rinnovo di Dominguez. Ma pure al riscatto o al nuovo prestito di Moro, che potrebbe concretizzarsi se Fifa e Uefa confermeranno le sanzioni alla Russia (Moro è della Dinamo Mosca). Nikola a inizio stagione ha visto il campo solo a La Spezia, oggi è un gioiello. Dominguez è tornato ai livelli pre infortunio. Esploso da mediano davanti alla difesa è oggi un giocatore totale che può affiancarsi a Schouten: eppure in estate i due parevano pestarsi i piedi. Di più Schouten all’inizio dell’avventura di Motta non giocava con continuità e poteva partire in direzione Feyenoord: oggi è tornato perno della mediana. Hanno tutti tra i 25 e i 26 anni e con loro si gioca il posto ’Sir’ Lewis Ferguson, che con 5 reti è il tuttocampista e bomber aggiunto del Bologna. Soriano ha ritrovato il gol dopo quasi due anni, Aebischer, da oggetto misterioso è diventato funzionale. Tutti interscambiabili, senza dimenticare Medel: fino a due mesi fa, inamovibile. Ora Medel è comunque fondamentale negli equilibri e un cambio pesante in più.