Il Santo Stefano incorona la Noutcho Sawa

di Gianluca Sepe

Battono le mani tutti i presenti, con gli applausi che risuonano nell’impianto Baratti vestito a festa, la festa della boxe targata Pugilistica Tranvieri. E’ tempo del tradizionale Santo Stefano. Non si tratta però di applausi per le gesta dei pugili sul ring, per quello è ancora presto.

Si tratta di un doveroso omaggio a chi il moderno Santo Stefano l’ha voluto, difeso e reso possibile: Serafino D’Onofrio. L’indimenticato presidente di Aics scomparso lo scorso maggio vive così nel ricordo del pubblico e dell’organizzazione che ha voluto ricordarlo subito (e con la targa del miglior pugile) prima che il pugilato di prendesse tutta la scena. Si comincia con la un’esibizione di Gym Boxe, ma a scaldare il pubblico è il primo vero match. Il 63,5 chili Junior Federico Bruno (Tranvieri) affronta Daniel Uez, con l’allievo di Sergio Di Tullio a vincere e a venirsi a prendere anche gli applausi extra della tribuna del Baratti. Più sporco e confusionario il secondo incontro, con il 71 chili élite Luca Pirazzi (Team Bruzzese) ad avere la meglio su Alessandro Vafiadis (Pugilistica Navile). Nel terzo match dilettantistico il 63,5 chili élite Mattia Tortorella (Sempre Avanti) ha avuto ragione di Liam Sing Nloga in un match fatto di fiammate e di studio dell’avversario. E’ il quarto match ad accendere definitivamente l’entusiasmo dei presenti. Sarà perché si tratta del primo dei derby cittadini in programma, sarà perché si va verso il clou di questo Santo Stefano ma il pubblico inizia a incitare a gran voce i contendenti. Dai Raza, dai Hamdi. Sotto i riflettori del Baratti ci sono il 67 chili Raza Ahmed (Tranvieri) e Hamdi Maatoungui (Bolognina). Tra le urla di incitamento e i consigli improvvisati che piovono dagli spalti, è l’allievo di Alessandro Dané ad alzare il pugno al cielo. A seguire la vittoria della 52 chili Talisa Badiali (Tranvieri) contro Jabir Mariem (Regis) mentre nell’ultimo match si affrontano il 60 chili Parwaz Sdankzi (Bolognina) e Nicolò Alderighi (Sempre Avanti). Quest’ultimo è stato capace di ribaltare l’esito dell’incontro, inizialmente indirizzato verso il boxeur della Bolognina. A chiudere l’evento poi sono stati due match pro al femminile, un primato per il Santo Stefano della Boxe: prima Diletta Cipollone, puricampionessa ed ex Nazionale che ha avuto ragione della serba Dragana Golic con un ko tecnico alla quinta ripresa e infine il clou con Pamela Malvina Noutcho Sawa contro Aleksandra Vojovic. La pugile-infermiera colleziona il terzo successo in altrettanti incontri pro, al termine di un match che l’avversaria prova a sporcare e spezzare di continuo. Malvina però boxa con intelligenza, chiudendo la pratica dopo l’ultimo gong senza mai subire.