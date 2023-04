Il Sasso Marconi cerca continuità per il salto Anzolavino, c’è la capolista Borgo San Donnino

Archiviato l’ultimo turno infrasettimanale, è tempo di tornare in campo per il campionato di Eccellenza. Alle 15,30 è in programma la quartultima giornata. Partendo dal girone A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, ottavo a quota 48, ospiterà la pericolante Modenese con il chiaro intento di dare continuità ai risultati positivi. Impegno casalingo per l’Anzolavino di Massimo Catalfamo che, già retrocesso, se la vedrà tra le mura amiche con la capolista Borgo San Donnino.

Per quanto riguarda

il raggruppamento B,

il Progresso di Franco Farneti, secondo e voglioso di mantenere la posizione per accedere agli spareggi nazionali, è atteso dal derby interno contro il Castenaso (non si gioca a Castel Maggiore, ma a Trebbo). Impegni casalinghi per Granamica e Medicina Fossatone: gli uomini di Davide Marchini ospiteranno la capolista Victor San Marino mentre la band di Giangiacomo Geraci se la vedrà con la Savignanese. Match tra le mura amiche anche per il Bentivoglio di Nicola Galletti che, dopo aver festeggiato la salvezza, affronterà il Classe.