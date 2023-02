Il Sasso Marconi vince il derby contro Anzolavino: decide un gol di Montanaro

Archiviato il derby tra Sasso Marconi e Anzolavino (Eccellenza, girone A) con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, oggi, alle 14,30, sarà il turno delle cinque formazioni bolognesi del raggruppamento B. Il Progresso di Franco Farneti, secondo in classifica a quota 56 e a sette lunghezze di distacco dalla capolista Victor San Marino, cercherà di riscattare la sconfitta nel derby contro il Medicina Fossatone provando a espugnare il terreno di gioco della Valsanterno. Grande voglia di riscatto anche in casa Granamica: la band di Davide Marchini, sesta a 45, è reduce dal ko interno contro la Savignanese e l’obiettivo è quello di fare risultato sul campo del Tropical Coriano.

Il Medicina di Giangiacomo Geraci, settimo a 43 e galvanizzato dal successo contro il team di Castel Maggiore, proverà a dare continuità nel match interno contro la terzultima della classe Comacchiese mentre il Castenaso di Marco Gelli proverà ad espugnare il terreno di gioco del Classe. Grande voglia di superare la fatidica quota 40 punti anche per il Bentivoglio di Nicola Galletti che, nono a 39 a pari-merito col Castenaso, se la vedrà tra le mura amiche contro il Sanpaimola.