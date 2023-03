Il Sasso va in cerca di conferme L’Anzolavino fa visita al Rolo

Ultimo turno infrasettimanale della stagione oggi, alle 20,30, per il campionato di Eccellenza. Entrambe le formazioni bolognesi che militano nel raggruppamento A sono attese da sfide esterne. Il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, reduce dalla bella vittoria interna contro la Piccardo e dal conseguente aggancio all’ottavo posto, sarà impegnato sul campo della pericolante Castellana mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, ultima e ormai con un piede e mezzo in Promozione, farà visita al Rolo: quest’ultimo match in terra reggiana si giocherà alle 15,30 come altri quattro.

Il programma: Arcetana-Vignolese (ore 15,30), Boretto-Colorno, Borgo San Donnino-Virtus Castelfranco, Castellana-Sasso Marconi, Castelvetro-Agazzanese, Cittadella-Fidentina (ore 15,30), La Pieve Nonantola-Real Formigine, Modenese-Nibbiano (ore 15,30), Piccardo-Campagnola (ore 15,30), Rolo-Anzolavino (ore 15,30).

La classifica: Borgo San Donnino 78, Cittadella 68, Agazzanese 67, Virtus Castelfranco 64, Real Formigine 56, Colorno 55, Castelvetro 54, Piccardo e Sasso Marconi 47, Rolo 45, La Pieve Nonantola 40, Vignolese, Fidentina e Nibbiano 39, Modenese 34, Arcetana 33, Boretto e Castellana 32, Campagnola e Anzolavino 21.