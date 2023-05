Il sindaco Lepore "Queste ragazze il nostro orgoglio"

di Marcello Giordano

"Siamo orgogliosi di voi. Vi seguiamo e speriamo di rivederci qui tra un mese o poco più".

Parola del sindaco Matteo Lepore, che ha accolto in sala rossa la FcrEdil Volley Team Bologna insieme all’assessora allo sport Roberta Li Calzi, per premiare squadra, staff tecnico, società e partner per il recente trionfo in Coppa Italia.

La stagione regolare, per la FcrEdil Bologna, si è chiusa ufficialmente domenica, con la sconfitta in casa Corridonia, dato che nel week end, quando andrà in scena l’ultima giornata di campionato, osserverà il turno di riposo.

E’ un ko che non macchia un percorso praticamente perfetto: 24 partite disputate, 22 vittorie e 2 sole sconfitte, primo posto e finale playoff per la promozione nel campionato di A2 di volley ipotecate da settimane.

E poi c’è la ciliegina sulla torta: quella Coppa Italia di serie B conquistata al Paladozza lo scorso 8 aprile, contro Costavolpino, "Davanti a duemila spettatori", precisa l’assessora: "Un successo sportivo e organizzativo, nonché primo evento plastic free della città, merito del grande lavoro di tutti: società, comune, partner, ovviamente in primis delle ragazze e dello staff tecnico".

Ma il bello deve ancora arrivare e il tecnico della Vtb, Andrea Zappaterra, prende la parola per ricordarlo: "Ringrazio tutti per la due giorni di Coppa Italia, per la grande empatia che si è rispirata tra squadra e ambiente. E’ stata una vittoria storica per la città, dove la pallavolo di alto livello manca da tempo. Per questo spero e cercheremo di fare in modo che sia il primo di una lunga serie. Abbiamo ancora da portare a casa l’obiettivo più importante: i playoff, a partire dal 27 maggio, alle 20, al Villa Pallavicini. Abbiamo posto le basi per una stagione memorabile: ci meritiamo la promozione, ma meritarlo non basta. Dobbiamo andare a conquistarcela e questo è il momento".

Vietato sedersi sugli allori. Ma pure caricarsi di eccessive tensioni.

Anche perché Bologna, in virtù del primo posto disputerà direttamente la finale (probabilmente con una tra Arzano Napoli e Clai Imola), alla quale però arriverà dopo tre settimane di stop. E non sarà un gran vantaggio arrivare a un match così importante dopo uno stacco così lungo: "A voi ragazze dico – conclude il presidente Vtb Roberto Sabbioni – che il meglio lo avete dato stando serene: il vostro avversario più duro siete voi stesse. Quindi continuate così e toglietevi quelle soddisfazioni che meritate. E al sindaco e all’assessora dico invece che spero di rivederli nuovamente per una nuova promozione e per individuare un campo che possa ospitare la prossima serie A2".