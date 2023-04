Il tecnico legato al Bologna: il futuro può aspettare

Quando nel post Udinese gli hanno chiesto se abbia intuito, dai primi colloqui con il club, se ci siano le basi per costruire insieme un ciclo virtuoso Motta ha espresso un concetto contenente due verità: "Capisco la domanda, ma non è questo il momento". Thiago capisce la legittimità della domanda perché da allenatore ambizioso quale è dà valore alla parola ‘programmazione’ e sa che è in questi mesi che si gettano le basi. La seconda verità di Thiago è che il momento di affrontare il tema del futuro non è ancora arrivato. Detto che Motta a settembre firmò un contratto biennale che lo lega al Bologna fino al giugno 2024, l’intenzione del club rossoblù è quella di allungare il rapporto fino al 2025.

Thiago anche ai suoi dirigenti fin qui ha detto: non è questo il momento. E così di futuro non s’è parlato nei tre giorni in cui il presidente Saputo è rimasto in città. In compenso di Motta si continua a parlare in casa Inter, dove il percorso traballante di Simone Inzaghi da settimane ha dato la stura alla lista dei suoi potenziali successori: in corsa (su tutti Cristian Chivu, attuale tecnico dell’Under 19 nerazzurra) e a giugno. L’estate nerazzurra, se Inzaghi chiuderà la stagione a mani vuote, sarà caldissima: da De Zerbi a un Conte-bis, passando proprio per Motta, la lista dei papabili alla panchina dell’Inter è folta e qualificata. Aprile dirà molto, per il percorso del Bologna di Thiago così come per quello dell’Inter di Inzaghi. Alla faccia della programmazione, perché nel calcio due risultati possono cambiarti la vita.

m. v.