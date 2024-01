Il tecnico si gode i suoi registi. Il ceo Baraldi: "Tifosi eccezionali, obiettivo playoff». Coach Banchi: "Ci abbiamo creduto. Grande risposta alle difficoltà»

Sembra proprio essersi tolto un bel peso coach Luca Banchi che si presenta in sala stampa con una battuta.

"Paura eh – sottolinea scherzosamente il tecnico toscano –? Seriamente siamo molto felici per questa vittoria e per come la squadra ha risposto alle avversità. Ci abbiamo creduto questo è stato un altro passo importante per noi. La differenza è arrivata nel quarto parziale dove abbiamo dimostrato responsabilità e determinazione".

Hackett e Pajola sono stati efficaci quando sono stati schierati insieme.

"Hanno dato efficacia in difesa, ma anche in attacco. L’Asvel per 30’ ci avevano tolto i riferimenti, poi loro sono calati nell’ultima frazione e noi abbiamo attaccato bene il ferro".

Infine le parole del coach si spostano sui singoli. "Polonara? Era importante e sono felice per lui e per noi. Si vedeva la sua crescita, adesso sta rispondendo dando grande energia. Grazie a lui siamo riusciti a competere con il loro atletismo. Hackett? Conferma di essere un giocatore speciale, ha l’istinto di guidare nel modo migliore la squadra, è generoso. Ha nel suo dna la capacità di trascinare i compagni".

Parla il ceo Luca Baraldi. "Le due sconfitte consecutive in Eurolega fanno scalpore perché sono tra le poche subite. L’aspetto fisico e il fattore campo importanti. In casa abbiamo un record di 10-1, giocare davanti ai nostri tifosi è determinante".

Poi Baraldi parla di obiettivi. "Volevamo migliorare il 14° posto dell’anno scorso, poi l’asticella è salita adesso l’obiettivo sono i playoff. Siamo secondi, ma mancano tante partite. Belinelli? Ha passato 13 anni in Nba, chi lo ha criticato ha sbagliato. Hackett è straordinario, Pajola un pilastro e poi c’è Polonara, la storia ha dato la consapevolezza che nella vita si possono superare problemi più importanti di una partita di basket. Il coach? Non volevamo cambiare Scariolo, poi ci siamo resi conto che non c’era più unità di visione. Seguivo e apprezzavo Banchi per i suoi valori, non solo tecnici".

Filippo Mazzoni