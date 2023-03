Il testa a testa con l’Olimpia

L’anticipo della sesta di ritorno del campionato italiano vede Varese ospitare Pesaro. Si tratta di una gara importante per quanto riguarda la griglia dei playoff con i marchigiani che stanno attraversando un momento non semplice a causa degli infortuni, mentre i padroni di casa hanno trovato la strada della continuità. Domani Milano andrà a Brindisi, mentre Reggio Emilia, fanalino di coda, deve battere Napoli per sperare. Su tutti i campi della serie A verrà osservato un minuto di silenzio prima della palla a due in ricordo delle vittime di Cutro.

Il programma: Varese-Pesaro. Domani: Brindisi-Milano, Treviso-Trento, Brescia-Trieste, Tortona-Verona, Reggio Emilia-Napoli, Venezia-Virtus Bologna, Scafati-Sassari.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 32; Tortona 28; Sassari, Trento, Pesaro, Varese e Brindisi 22; Venezia e Trieste 18; Treviso 16; Verona, Brescia, Scafati e Napoli 14; Reggio Emilia 10.