Il via sarà dato alle 10,30: tre percorsi diversi per ogni esigenza

Domenica al via l’edizione numero 42 di StraBologna. La partenza sarà data alle 10,30: ci saranno tre percorsi, quello più breve da 3,5 chilometri, quello intermedio da 6,5 e quello lungo da 10mila metri per i più allenati. Da venerdì sarà attivo il Villaggio StraBologna in Piazza Maggiore, con gli stand di chi collabora con l’Uisp per l’organizzazione della kermesse. Oltre 15mila gli iscritti, ma il numero è destinato a crescere perché sarà possibile acquistare un pettorale (che darà diritto alla t-shirt oltre a una serie di benefit) fino a qualche secondo prima della partenza.