Iling-Junior cambia la partita, male Fagioli

Szczesny 6,5 Spiazzato da Orsolini sul dischetto, dice no a Barrow, che nel finale di primo tempo in contropiede sfiora il raddoppio rossoblù. Tiene in piedi i compagni.

Cuadrado 6 Spinge, ma fatica ad affondare. Conquista un punizione al limite, mette un paio di cross, ma è sempre raddoppiato da Dominguez e Kyriakopoulos e riesce di rado a creare superiorità numerica.

Gatti 5,5 Graziato da Aebischer su una palla persa in area che rischia di costare la partita e di macchiare una prova solida.

Danilo 5 E’ suo il fallo da rigore su Orsolini, che lo disorienta con un doppio passo. Errore fatale su cui Sozza sorvola, ma che il Var Mazzoleni non perdona.

Alex Sandro 5,5 Morbido a contrasto su Orsolini, nell’azione del rigore, mette Fagioli davanti alla porta con un lancio dalla retroguardia. Ma l’imprecisione costa cara.

Fagioli 5 E’ l’unico che ha il passo dell’incursore tra i centrocampisti bianconeri e nel primo tempo arriva a tu per tu con Skorupski tre volte: si fa recuperare da Moro e soprattutto si divora una doppia occasione nell’area piccola.

Locatelli 6 Incontrista e regista. Detta i tempi e scherma la difesa, ma sbaglia alcune scelte: non ultima quella di passare in area di rigore a Cuadrado invece di tirare di sinistro davanti al portiere.

Rabiot 6 Ci mette fisico e testa, non incursioni, sprint e gol.

Chiesa 6 Qualche incursione, prova la conclusione, recupera palla e lancia Milik verso il rigore. Mancano strappi e forza dei giorni migliori sul piano della continuità. Sostituito, ma Bologna almeno per lui è un passo avanti.

Milik 6 Rigore con saltello, in stile Jorginho: e come l’Italo-brasiliano contro la Svizzera lo sbaglia. Si rifà nella ripresa, con un gran sinistro al volo per il pari.

Kostic 5,5 Nel primo tempo la Juventus passa da lui per tentare di sfondare, ma nella ripresa scompare, perde due palloni sanguinosi e viene sostituito.

Iling-Junior 7 Si inventa la giocata da cui nasce il pareggio e sfiora il gol pochi minuti dopo: gira la gara.

Soulè 5 Si divora a 5 dalla fine un gol a porta vuota. Miretti 6. Infoltisce il centrocampo, con incursioni in area.

Vlahovic sv

Paredes sv

Allenatore Allegri 6 Dopo 4 ko consecutivi tra campionato e Coppa, rischia la manita. Ma azzecca i cambi e raddrizza una gara nata malissimo

Voto squadra 6

Marcello Giordano