Illumia Padel Cup 2025: torneo tra le ex stelle del calcio, da Totti a Vieri / Video

Bologna, 28 giugno 2025 – Si è alzato il sipario sulla quarta edizione dell’Illumia Padel Cup, il torneo tra 32 ex stelle della Serie A. Tanti i vip (foto) che si sono affrontati sul campo.

Dentro le gabbie di vetro dello splendido Country Club di Castenaso sarà caccia al campione del mondo in carica Luca Toni, da due anni di fila vincitore in coppia con l’ex rossoblù Luca Ceccarelli. Con lui gli ex compagni del 2006, Totti e De Rossi. E ancora: Bobo Vieri, Papu Gomez, Paolo Di Canio e tanti altri. Il tutto sotto la regia di Tomas Locatelli (ovviamente in gara), Marco Bernardi, presidente di Illumia, e Mario Trebbi, socio fondatore del Country. Sfide in diretta su sito Twitch.

Bobo Vieri, nato a Bologna e figlio di uno dei giocatori che vinse la Coppa Italia 51 anni fa, ammette di avere tifato rossoblù: “Italiano è un bravissimo allenatore, sono contento che sia rimasto. Sartori ha fatto un lavoro di importante: prende i giocatori giusti nei ruoli giusti”.

Carico anche il campione in carica Luca Toni, che anche lui dice qualcosa sui rossoblù: “Sartori ha fatto grande l’Atalanta e ora sta lavorando benissimo a Bologna. Ciro Immobile? Lo prenderei: quando questi grandi campioni decidono di mettersi in gioco è una occasione che coglierei. Poi è chiaro che devi avere un piano B, se non sempre starà benissimo”

In serata, cena di gala per la raccolta fondi per la Mongolfiera ODV, a favore delle famiglie con bambini con disabilità. Domenica 29 le finalissime, anche del torneo femminile.