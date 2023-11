Immagini bellissime: sul web una pioggia di messaggi dai tifosi bianconeri. Corse, canestri e tanti sorrisi. Polonara è tornato ad allenarsi

Dopo l’asportazione di una neoplasia testicolare (intervento effettuato il 10 ottobre), ieri Achille Polonara è tornato ad allenarsi. La Virtus ha immortalato questo momento con video e subito, attraverso i social, i tifosi hanno manifestato la loro gioia.

Nel video le immagini più belle e suggestive di Achille, che corre, scatta, tira e fa canestro

Ufficialmente il giocatore sta attraversando un percorso per tornare in forma il prima possibile, anche se stando alle linee guida utilizzate per curare questo tipo di problema, la lunga convalescenza che l’anconetano sta osservando serve anche per fare in modo che il giocatore non abbia più a che fare con questo tipo di malattia. In altre parole si sta sottoponendo a una chemioterapia che gli consente di svolgere una blanda attività fisica. A vederlo nel video Polonara è apparso sempre lo stesso, uno spirito libero pronto a portare entusiasmo e ottimismo. Questa caratteristica ha sorpreso anche i compagni per un equilibrio nei rapporti che si è completamente ribaltato. Se in linea di principio dovevano essere gli altri a rincuorare lui, in realtà è stato proprio lui a spiegare ai compagni che le preoccupazioni erano infondate e che tutto sarebbe andato per il meglio. E’ stato così confermato che questo è uno dei casi in cui il nome della persona coincide perfettamente con il suo carattere essendo Achille un vero combattente.

Nonostante il buon umore che il video ha scatenato, non cambiano i tempi della prognosi e sarà difficile rivederlo in campo prima della fine di dicembre. Una prudenza necessaria per evitare che si manifestino altri problemi. Polonara ha giocato solo 5 partite con la maglia della V nera, eppure è già entrato nel cuore del popolo virtussino.

Essendo uno dei pilastri della nazionale e avendo una lunga esperienza in Eurolega, di messaggi di solidarietà ne sono arrivati da tutte le parti, ma si sa che nella propria patria è sempre difficile essere dei profeti. Anche qui è riuscito in un’impresa non facile.

Massimo Selleri