Impresa Il Progresso va con Selleri e Di Piedi

di Nicola Baldini

CASTEL MAGGIORE

Inizia con una vittoria la stagione del Progresso. Ripescati in serie D da una manciata di giorni, i rossoblù non si sono fatti intimorire dal più quotato Forlì e, grazie a una partita tutto cuore, sono stati capaci di portare a casa tre fondamentali punti. Partire bene, si sa, è sempre molto importante e se il buongiorno si vede dal mattino, si può tranquillamente affermare che la band del nuovo tecnico Matteo Vullo ha approcciato piuttosto bene a questa nuova e complicata categoria. Già al 7’, il team di Castel Maggiore si rende pericoloso con un calcio di punizione battuto dallo specialista Selleri che sfiora il palo. Al 25’ altra occasionissima per i locali: sugli sviluppi di una mischia in area, Simone Cocchi si avventa per primo sulla sfera e, da ottima posizione, manca di un niente la traversa con i tifosi rossoblù praticamente già pronti ad esultare. Al 40’, sul fronte opposto, il Forlì va vicino al vantaggio con un colpo di testa di Gaiola su punizione di Merlonghi che fa la barba al palo della porta difesa da Cheli.

A inizio ripresa episodio dubbio: Tafa stende Ghebreselassie e il direttore di gara decide di concedere solamente punizione dal limite nonostante il Progresso chiedesse il penalty. Poco male, visto che Selleri, con il suo delizioso mancino, lascia partire una conclusione che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali e porta in vantaggio i suoi. Al 19’ i ‘galletti’ trovano il pari: Masini scende sulla destra e mette in mezzo per il grande ex di giornata Merlonghi che, con un movimento da vero rapace d’area, anticipa i difensori e fa 1-1. Il Progresso non ci sta, con mister Vullo che decide di inserire Di Piedi, attaccante di stazza tra gli ultimi arrivati. La mossa offensiva produce subito i frutti sperati dal momento che, pochi secondi dopo il suo ingresso, il numero 20 sfrutta nel migliore dei modi un preciso invito del solito Selleri e riporta in vantaggio i suoi. Nel finale, Ghebreselassie avrebbe la palla per il 3-1, ma calcia addosso al portiere.