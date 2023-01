Impresa sfiorata, Ozzano si arrende solo nella volata

Blacks Faenza

90

New Flying Balls

82

BLACKS FAENZA: Bandini 2, Siberna 12, Vico 18, Mazzagatti ne, Poggi 10, Voltolini 2, Petrucci 5, Morciano 4, Aromando 20, Ragazzini ne, Pastore 17, Nkot Nkot ne. All. Garelli.

NEW FLYING BALLS: Folli 23, Salsini ne, Felici 8, Galletti ne, Balducci 2, Klyuchnyk 23, Chiappelli 5, Barattini 5, Bonfiglio 8, Buscaroli, Lasagni 8. All. Loperfido.

Arbitri: Bortolotto e Castelli.

Note: parziali 19-21; 48-53; 67-70.

È durato 37’ il sogno di Ozzano di compiere un’impresa sul parquet di Faenza nel posticipo di serie B. Per gli uomini di coach Giuliano Loperfido il giro di boa inizia con una sconfitta che lascia i biancorossi al nono posto in compagnia di Jesi e Virtus Imola. Sono Folli e Klyuchnyk a trascinarsi i bolognesi sulle spalle fino al meritato +11 nel secondo quarto, prima che a rimettere i faentini in carreggiata non arrivino Aromando e Siberna. È solo nell’ultimo quarto che gli ospiti alzano bandiera bianca.

Giacomo Gelati