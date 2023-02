In 28.000 per ritrovare il fattore Dall’Ara

di Marcello Giordano

C’è una domanda a cui dovrà rispondere il Bologna, domani a mezzogiorno e mezza, quando Daniele Orsato fischierà il calcio d’inizio della sfida tra i rossoblù e l’Inter: come saranno in grado di reagire i rossoblù a una cornice d’eccezione e a un clima caldissimo, in cui toccheranno con mano la voglia di salto di qualità della piazza? Già, perché il Dall’Ara promette non meno di 28mila spettatori e siamo a circa 2mila tagliandi (resta solo la tribuna) dal tutto esaurito. Con l’Inter, nella passata stagione, reagì bene, battendo i nerazzurri e scucendo lo scudetto dal petto agli avversari, che già pregustavano il sorpasso sul Milan.

Ma questa è un’altra storia, perché all’epoca il Bologna viaggiava senza il peso delle ambizioni sulle spalle. Peso che però può diventare propulsione. Di certo c’è una cosa. Dal Dall’Ara passerà la capacità del Bologna di tenere il passo e rimanere in lotta per il settimo posto che potrebbe significare Europa, qualora l’Inter vincesse la Coppa Italia.

dipenderà da quanto il fattore Dall’Ara riuscirà a spingere Orsolini e compagni verso nuove imprese, perché il calendario racconta come l’Inter sia pronta a inaugurare un tour de force casalingo, che vedrà tutte le big far visita al Bologna in questo girone di ritorno. Dopo l’Inter, sotto le Due Torri arriverà la Lazio (11 marzo), poi il Milan e la Juventus ad aprile (rispettivamente il 16 e il 30), infine Roma e Napoli a maggio (il 14 e il 28), in mezzo l’Udinese (il 2 aprile). Era chiaro da inizio: tutte medio piccole in casa all’andata e le big al ritorno.

"Sarà importante partire forte", scolpì allora Sartori. Missione fallita. Il Bologna ha però recuperato il terreno perso, vincendo le ultime tre trasferte consecutive e raccogliendo tre punti a Monza e un punticino a La Spezia nella prima parte di stagione. Ma c’è un dato da sistemare: quello del rendimento casalingo. Dalla ripresa, il Bologna ha vinto solo con lo Spezia, lasciando punti con Atalanta, Cremonese e Monza: due sconfitte, un pari e una vittoria, il bilancio dei rossoblù da gennaio a oggi al Dall’Ara. E i numeri totali raccontano di una percentuale inferiore al 50 percento di vittorie: in 12 gare disputate tra le mura amiche, 5 vittorie (Fiorentina, Lecce, Torino, Sassuolo, Spezia, ma pure i 4 pareggi lasciate alle piccole (Verona, Salernitana, Sampdoria e Cremonese) e i 3 ko con Empoli, Atalanta e Monza.

A partire da domani, con l’Inter, si alzerà il livello delle avversarie: big in arrivo. Si alza anche il livello della posta in palio, classifica alla mano. Ma si alza il livello dell’entusiasmo e delle cornici d’eccezione, che i tifosi bolognesi sono pronti a garantire alla squadra per spingerla verso nuovi orizzonti. Perché è soprattutto dal Dall’Ara che passeranno le ambizioni rossoblù in questi ultimi tre mesi di stagione.