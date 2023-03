In Belgio a cercare i gol del futuro Fari sui gioielli Boniface e Orban

di Marcello Giordano

Il mercato è ancora lontano, ma non poi così tanto. E i rumors che vedono coinvolto il Bologna alla voce attaccanti sono già numerosi. D’altronde, con Marko Arnautovic, a fine stagione, una chiacchierata andrà fatta dopo una stagione complicata. Nell’ultimo anno si sono susseguite voci e offerte: dal Manchester United all’Everton e nell’ultimo periodo, in concomitanza con il mancato utilizzo e del confronto con tecnico e dirigenza, rumors relativi agli interessamenti di Milan e Inter e soprattutto tre infortuni. Ai box pure Zirkzee, Barrow è sotto esame, Sansone in scadenza. Ecco spiegato perché a Casteldebole si seguono anche talenti nel reparto avanzato. Un acquisto il Bologna potrebbe ritrovarselo in casa: quel Van Hooijdonk che si è preso l’Under 21 olandese, segnando all’esordio, dopo aver fatto 20 gol nell’ultimo anno in Eredivisie. Thiago potrà valutarlo in ritiro, a meno che il Bologna non preferisca fare cassa sfruttandone i numeri: dipenderà dalle offerte.

Ma è soprattutto in Belgio che si sono concentrate negli ultimi 3-4 mesi le attenzioni di Sartori e Di Vaio. Victor Boniface (22 anni), sconosciuto ai più fino a pochi mesi fa, è il volto emergente a livello europeo: l’attaccante nigeriano, paragonato a Osimhen, è autore di 19 reti e 8 assist in 43 gare con il Saint Gilloise, che lo aveva prelevato per appena 2 milioni dai norvegesi del Bodo. E lui ha ricambiato diventando il volto da copertina della favola belga, trascinata fino ai quarti di Europa League. Ma in Belgio c’è pure un altro nigeriano che piace e parecchio: Gift Emmanuel Orban (20), di proprietà del Gent e nazionale olimpico, pure lui arrivato dalla Norvegia (dallo Stabaek) e autore di 12 reti in 10 gare, di cui 5 in Conference League. Ma non solo in Europa si guarda. Se un anno fa, prima di virare su Zirkzee, Sartori e Di Vaio fecero di tutto per convincere il nazionale Under 21 Lucca, venendo beffati dall’Ajax quando l’affare era già fatto, ora pensano a un altro azzurrino: Samuele Mulattieri (22), di proprietà dell’Inter, ma in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni al Frosinone, ormai lanciato verso la promozione in A. Il ragazzo ha segnato in qui 10 reti in 27 presenze, l’Inter vanta un controriscatto e quindi non è ancora chiaro con chi dovranno trattare le società interessate: tra queste il Bologna, che in Scozia è stato segnalato su Miovski (23) e Duk (23) dell’Aberdeen e che in Olanda ha visionato dal vivo anche Odgaard (23) dell’Az, pure lui ex Inter (e Sassuolo) e punta che sta trovando una nuova vita da esterno d’attacco. In questo ruolo, da Serbia e Cile si continua a parlare di interessamenti per i talenti Uros Kabic (19, Vojvodina) e Dario Osorio (19), genio ribelle dell’Universidad de Chile, escluso dall’ultima tornata di convocazioni del Chile, pare, per un litigio con il ct.