In caso di irregolarità addio Champions o Europa League

Il 1° dicembre scorso anche l’Uefa ha aperto un’indagine sulla Juventus: l’ipotesi che vuole verificare l’organo di controllo finanziario dei club è se ci siano stati scostamenti significativi rispetto al settlement agreement sottoscritto l’estate scorsa. In pratica, se l’Uefa dovesse verificare che il bilancio concordato è diverso da quello reale, potrebbe applicare una delle sanzioni previste dalla vasta gamma di punizioni per i club dai conti disallineati: si va dal semplice avvertimento alla trattenuta dei proventi Uefa per gli eventi, dalla restrizione ai tesseramenti per il prossimo anno alla revoca di un trofeo fino alla squalifica nell’anno in corso (la Juventus si troverebbe a rinunciare alla Europa League dove è retrocessa dalla Champions League) o all’esclusione futura per uno o più anni dalle manifestazioni Uefa. Inutile dire che quest’ultimo è il vero spauracchio dei tifosi e anche della stessa società, che oltre al danno sportivo e di immagine dovrebbe mettere in conto anche un consistente ammanco economico in termini di mancati incassi e premi Uefa. Per arrivare a questo punto però sarebbe necessario che lo scostamento tra bilancio reale e bilancio concordato fosse sensibile: non giova certamente a favore della Juventus la frattura con l’Uefa legata al caso Superlega.