In settimana missione greca per Reabciuk

di Marcello Giordano

Thiago Motta chiama, il Bologna prova a rispondere. Nel corso della conferenza stampa pre Atalanta, il tecnico ha lasciato intendere che le priorità non sono cambiate, anche se lo state dell’arte non imporrà certo dei muro contro muro qualora alcune delle priorità dovessero essere rinviate all’estate. Morale, cercasi terzino sinistro e potendo anche l’esterno alto di piede mancino. Peccato che ora il mercato non offra entrambe le possibilità. Più avanti si vedrà.

Di certo c’è che il dialogo tra Motta e la dirigenza è quotidiano e un nuovo summit è previsto dopo la sfida con l’Atalanta: ergo tra martedì e giovedì e il motivo è presto detto. Mercoledì e giovedì potrebbero essere i giorni buoni per la spedizione ad Atene degli uomini mercato rossoblù: mercoledì alle 20 italiane l’Olympiakos affronterà l’Atromitos negli ottavi di finale di Coppa di Grecia e le ore precedenti o antecedenti al match dovrebbero essere quelle buone per nuovi contatti tra rossoblù e Olympiakos per parlare del terzino sinistro Oleg Reabciuk (24 anni, che è diventato uno dei principali obiettivi dopo che il Verona ha chiuso all’idea della cessione di Doig (20) in prestito con diritto di riscatto.

Il Bologna prepara la spedizione per provare a intavolare una trattativa sulla base del prestito con obbligo o diritto di riscatto intorno ai 3 milioni, per il calciatore moldavo di passaporto portoghese: il ragazzo è stato regolarmente schierato titolare nell’ultima gara del 3 gennaio e c’è curiosità per capire se tra oggi (con il Volos Neos), mercoledì (con l’Atromitos) e domenica 15 (con l’Aris) troverà sempre spazio tra i titolari, visto che la trattativa entrerà nel vivo.

Thiago Motta è stato chiaro anche alla voce rinnovi: firma o non firma, Vignato è chiamato ad andare a giocare e dimostrare il proprio valore, anche perché la sua uscita è fondamentale per animare il mercato in entrata. Il ragazzo spera nel Sassuolo (che deve però cedere Ceide e Antiste per aprire ad acquisti nel reparto avanzato), che potrebbe acquistarlo in cambio di Kyriakopoulos (26) terzino sinistro greco che ha giocato anche da ala mancina. La sensazione, però, è che questo giocatore non sia una prima scelta per Motta.

Peccato che Vignato rifiuti per ora le chiamate dalla serie cadetta di Frosinone (con il Bologna interessato al mediano ciociaro Boloca) e Reggina, preferendo attendere chiamate dalla massima serie. Il Bologna, intanto, marca l’ala sinistra cilena Osorio (18) dell’Universidad de Chile, ma in vista dell’estate, non avendo a oggi un visto per l’arrivo di un extracomunitario da spendere. Preferisce così con cencentrarsi sulla trattativa di rinnovo di Dominguez, che chiede 1,6 milioni di euro, e di Orsolini.

Probabile che tra martedì e mercoledì Thiago dirà la propria anche sull’argomento: Dominguez, per il tecnico, è una priorità, Orsolini ancora un calciatore sotto esame anche ieri spronato a dimostrare di poter dare di più. Morale, i rinnovi per il tecnico non sono una priorità: per la società, alla voce bilancio e plus valenze, invece, lo sono.