Ingegneri e matematici: sogni tricolori

Sarà Camerino – dal 17 al 25 giugno – a ospitare l’edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili. E l’Università di Bologna, sempre al vertice degli atenei italiani anche in ambito sportivo, intende confermarsi al top.

E arrivano subito buone notizie dalla prima squadra impegnata nei gironi di qualificazioni. La squadra di volley, molto legata alla Geetit che prende parte al campionato di A3, parte con il piede giusto, battendo 3-0 (25-12, 25-15, 25-14) proprio il Cus Camerino. In panchina proprio il tecnico della Geetit, Marco Marzola, assistito dal direttore tecnico Andrea Brogioni e dalla team manager Veronica Brandi. Una squadra che non ha eguali nei calcoli e nella progettazione: ben cinque elementi sono iscritti a Ingegneria, Riccardo Ballan, Andrea Tapparo, Alberto Oliva, Alessandro Luppi e Jacopo Faggiano. A proposito di conti non scherzano nemmeno Alessandro Benevento (Matematica) e Davide Donati (Informatica). Gli altri cussini sono Lorenzo Dorio (Fisioterapia) e i tre iscritti a Scienze Motoria, Luca Gherardi, Matteo Mazzotti e Fabio Pieroni.

Andrea Brogioni è soddisfatto, ma guarda avanti. "Vogliamo arrivare alle finali tricolori – dice Brogio –, ma dovremo fare i conti con l’ostacolo Parma". E per il prossimo 28 marzo potrebbero esserci novità con un paio di innesti in più, per riportare il volley maschile a competere per il tricolore in felice.

Le ragazze del volley, che sono pure campionesse d’Europa in carica, cominceranno martedì prossimo ancora con il Cus Camerino. Poi l’ostacolo successivo sarà il Cus Perugia (da definire la data, il 4 o il 18 aprile).

Attenzione anche al basket, che tra tre anni, proprio nella Città dei Canestri, ospiterà gli Europei di basket. I cestisti sanno quando scenderanno in campo, il 17 aprile e l’8 maggio. Essendo però il basket delle Due Torri tradizionale testa di serie – nessuno in Italia ha vinto tanto quanto il Cus Bologna, che nel proprio palmares ha pure tre titoli europei – dovrà attendere la vincente di un minigirone nel quale troviamo Cus Siena, Cus Firenze e Cus Parma.

La squadra di basket è quella che ha tante storie da raccontare legate ai canestri di vertice. Nel Cus Bologna, ora fuori per limite di età, ha giocato Pippo Ricci, che si laureerà in Matematica proprio il 31 marzo. Nel Cus Bologna giocano sia il fortitudino Valerio Cucci sia il bolognesissimo Gherardo Sabatini.

E tra i cestisti aggregati per questa stagione c’è pure Riccardo Visconti, ora a Pesaro, che è già stato ricevuto dal magnifico rettore Giovanni Molari con tanto di consegna ufficiale di maglia biancorossa.

a. gal.