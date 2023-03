Intanto il ko di Zirkzee fa rialzare il Marko

di Massimo Vitali

Barrow comanda, forte di una probabile riconferma. Arnautovic ringhia, anche se ieri in allenamento sorrideva pure (perché arriva la Salernitana, che fin qui ha sempre castigato?) ed è parso piuttosto carico. Zirkzee invece si ferma, a causa di un pestone al piede. Nel borsino del centravanti che Motta sabato battezzerà all’Arechi restano stabili, e collocate in alto, le quotazioni del gambiano, appaiono in rialzo quelle dell’austriaco e calano quelle dell’olandese, che ieri ha dovuto fare i conti con un guaio fisico. A Casteldebole stava per terminare l’allenamento del mattino, condotto sotto gli occhi di una trentina di tifosi, quando, sull’ultimo contrasto, Zirkzee è stato colpito involontariamente al piede sinistro da una tacchettata di un compagno. Immediatamente Joshua è stramazzato a terra accusando un forte dolore e richiamando così l’intervento di medico e fisioterapista. Dopo le prime cure ha provato a rialzarsi sulle sue gambe, ma il tentativo è fallito, tanto che è dovuta entrare in scena la ‘barella’ elettrica che lo ha caricato, portandolo negli spogliatoi. A quel punto, onde evitare guai peggiori, Motta ha decretato la fine dell’allenamento.

Ieri da Casteldebole trapelava un cauto ottimismo circa le conseguenze del pestone subito dal centravanti olandese. Si tratterebbe, insomma, solo di una forte contusione, che non dovrebbe metterne a rischio la presenza sabato all’Arechi. Va da sé, però, che un piede ammaccato non è il compagno di viaggio ideale nella settimana, assai corta, che porta alla sfida con la Salernitana. Ecco perché Arnautovic, nel giorno del faccia a faccia con Motta alla presenza di Fenucci e Sartori, ieri ha fatto segnare un punto a suo favore, forse scalzando, o quantomeno insidiando, Zirkzee nel ruolo di centravanti di scorta. Perché mai non dovrebbe passare per la testa di Motta l’idea di dare una maglia di centravanti a uno tra Zirkzee e Arnautovic contro la squadra di Paulo Sousa? Perché Thiago ha concetti di conduzione del gruppo da cui non intende derogare e, al netto del decisivo confronto di ieri con il proprio centravanti, al momento Barrow appare in vantaggio sulla concorrenza. Da qui a ritenere Arnautovic fuori dai giochi però ce ne passa. L’incidente di percorso di Zirkzee può essere un suo piccolo alleato.

In più c’è la recente storia rossoblù, che testimonia come ogni volta che Marko sfida la Salernitana per i campani son dolori. Arna ha fatto gol alla Salernitana il 22 agosto 2021, al suo debutto in campionato, quando al Dall’Ara, oltre al gol di Marko, sul 3-2 finale mise la firma la doppietta di De Silvestri. Al ritorno, il 26 febbraio 2022, Arnautovic andò a segno all’Arechi, prima del gol dell’1-1 di Zortea. Ultimo incrocio fortunato l’1 settembre scorso al Dall’Ara, con Mihajlovic in panchina: vantaggio rossoblù con Marko dal dischetto e pari di Dia. Tre precedenti e tre gol. Capito perché quella con la Salernitana per Arnautovic non è una gara come tutte le altre?