Intanto la Fiorentina fa giocare Terzic

Segnali dagli altri campi indicano come le trattative per l’arrivo di un terzino sinistro, almeno in Italia, non siano ancora fronti caldi. Doig (20) è preannunciato tra i titolari del Verona per il posticipo di lunedì e Terzic (23) è sceso in campo ieri con la maglia della Fiorentina: il serbo non ha giocato titolare, certo, ma è entrato in campo nell’ultimo quarto d’ora, al posto di Biraghi, sul punteggio di 1-1 nella sfida con il Sassuolo che ha visto i viola imporsi con un rigore (conquistato proprio da Terzic) al 46’. L’ingresso del serbo significa che il calciatore sarà pure in uscita, ma non è cessione imminente, tanto è vero che è ancora considerato da mister Italiano all’ionterno delle rotazioni viola. Il giocatore è comunque nell’elenco dei calciatori nel mirino degli uomini mercato rossoblù.