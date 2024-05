"Intensità e ruoli fluidi, Motta gioca all’inglese". Il ‘Caffè rossoblù’ ha come ospite Federica Lodi

Bologna, 16 maggio 2024 – E’ un Bologna con i sottotitoli in inglese, quello di Thiago Motta. Capace di scalare gerarchie e pronostici, arrampicandosi fino alla Champions con una proposta di calcio molto british. "Effettivamente potrebbe fare bella figura in Premier". A dirlo è Federica Lodi, il che vale come un certificato di qualità. Perché Federica da 15 anni è uno dei volti e delle voci più apprezzate di Sky Sport. La Premier, casa sua. "Cosa rendono i rossoblù una squadra all’inglese? La fluidità dei ruoli in fase di possesso: non danno punti di riferimento agli avversari, i due centrali difensivi che vanno negli spazi per creare superiorià numerica. Ma anche in fase di non possesso vedo analogie: marcano in tanti nella metacampo avversaria", spiega Federica, cresciuta professionalmente al Carlino di Ferrara, la sua città. E’ lei oggi l’ospite del ’Caffè rossoblù’.

"Questo Bologna ha già fatto la storia, un’impresa straordinaria che mi porta a scomodare una favola come il Leverkusen". Già, però, Xabi Alonso ha deciso di restare, rinunciando a grandi offerte. E Thiago? "Alonso ha ricambiato la fiducia ricevuta, Motta potrebbe seguirne l’esempio. Ma capisco anche la difficoltà di dire no a certe chiamate", sottolinea Federica che domenica condurrà lo studio prepartita su Sky Sport 24 (ore 16.15) per una giornata storica, con City e Arsenal che si giocano il titolo all’ultimo turno. Poi chiuderà le porte della sua Premier per prepararsi a partire tra gli inviati di Sky alle Olimpiadi di Parigi.

