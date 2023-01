Inter, inizia la fase 2 della stagione

di Mattia Todisco

Si riparte dall’ultima. E da due defezioni importanti. Il giudice sportivo toglierà all’Inter i titolari Skriniar (di cui si parla ormai più per il mercato che per quanto fa in campo) e Barella, mentre Simone Inzaghi cambierà per scelta tecnica Correa rilanciando l’imprescindibile Dzeko e un Dumfries dal quale ci si attende il ritorno ai livelli consueti. Per i nerazzurri la gara odierna a Cremona delle ore 18 è l’ennesima occasione di ripartire, infilando quella striscia di vittorie che, calendario alla mano, sarebbe già potuta partire da Monza passando per la sfida casalinga contro l’Empoli e che invece si è fermata proprio nel 2-2 dell’U-Power Stadium e nell’inattesa sconfitta con i toscani. Contro pronostico, certo, ma meritata. Vicario ha dovuto fare molto poco per evitare che la palla finisse alle sue spalle e per una squadra delle qualità dell’Inter è difficile spiegare non solo il punteggio di lunedì scorso, ma anche come ci si è arrivati, con quale prova si è tagliato il traguardo del triplice fischio. "Dopo il ko con l’Empoli la squadra ha voglia di rivalsa", ha detto ieri Inzaghi ai canali ufficiali e ne hanno anche i tifosi, che a San Siro hanno riversato il malcontento in particolare verso alcuni giocatori, il bersagliato Correa e un giocatore come Bellanova che pure ha giocato talmente poco da poter incidere in misura minima nelle sorti stagionali della squadra.

Aver vinto la Supercoppa, evidentemente, non basta alla piazza e dopo Cremona il calendario dice Inter-Atalanta (quarti di Coppa Italia in gara unica il 31) e derby di Milano (domenica 5 febbraio).

Non due passeggiate, sebbene di recente i nerazzurri abbiano fatto meglio nelle gare di cartello che non contro le cosiddette provinciali. Allo Zini non ci saranno ancora Handanovic e Brozovic, non convocati e speranzosi di esserci almeno alla stracittadina. Lukaku è in lista, con l’ambizione di aumentare il minutaggio ed evitare nuovi intoppi di carattere fisico. La sua seconda avventura in nerazzurro, allo stato attuale, è come se non fosse mai cominciata davvero.