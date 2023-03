Introiti dei diritti tv e algoritmo: il club rossoblù incassa un no

"Algoritmo penalizzante per il Bologna", sostengono a Casteldebole. Macché, è pienamente legittimo, è invece la tesi della Lega di serie A, a cui ieri ha dato ragione la sentenza della Corte d’Appello della Figc, respingendo il definitivamente ricorso rossoblù. Ma che cos’è l’algoritmo della discordia che ha spinto il Bologna a presentare ricorso contro una decisione assunta dal massimo consesso dei club di A?

E’ il cosiddetto ‘algoritmo di ponderazione’, utile a stabilire la ripartizione dell’8 per cento degli introiti da diritti televisivi a partire dalla stagione 2021-22, quella per la quale ancora ci si deve dividere la torta. La Lega di serie A aveva promosso l’algoritmo, con delibera dello scorso 7 giugno, dopo aver affidato la materia a un ente terzo, lo studio Frasi. L’algoritmo oggetto del contendere è una sorta di modello studiato per calcolare la diversa esposizione mediatica dei venti club di A in base alla trasmissione delle partite sui due broadcaster, Dazn e Sky, e dunque per stabilire, di conseguenza, un criterio equo di ripartizione degli introiti.

Il Bologna ha presentato ricorso contro la delibera perché riteneva, e tuttora ritiene, che dopo l’ingresso sulla scena di Dazn (per un calcolo difficile anche solo da spiegare) l’algoritmo penalizzasse troppo quei club, come il Bologna per l’appunto, le cui partite rientrano con maggiore frequenza tra le tre trasmesse, ad ogni giornata di campionato, da Sky.

Il 26 settembre il Tribunale federale nazionale della Figc aveva respinto in prima istanza il ricorso rossoblù: ieri la Corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha confermato la sentenza. Lunga vita all’algoritmo: così ha sentenziato la giustizia sportiva. In casa Bologna però non l’hanno presa come una sconfitta, ritenendo che sia già stata una conquista l’ammissibilità del ricorso, nonostante la perizia d’ufficio abbia poi dato ragione alla Lega di serie A.

Massimo Vitali