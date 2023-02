Inzaghi con la coppia da Champions Lautaro-Lukaku Ma perde Skriniar e Dimarco, Brozovic torna in regia

di Giacomo Guizzardi

Le sirene di mercato, la Champions League e un Lukaku da ritrovare in campionato. E ancora: la sfida di ritorno contro il Porto, uno scudetto mai realmente a portata di mano e un campionato lunghissimo, che da qui alla fine può riservare molte sorprese.

C’è tutto questo nel menù dell’Inter a poche ore dalla gara esterna contro il Bologna: la banda di Simone Inzaghi, dopo la vittoria europea ai danni del Porto grazie alla zampata finale proprio di Lukaku, vuole rimanere saldamente in seconda posizione in campionato, con il Napoli abbondantemente proiettato verso il titolo. Mercato, si diceva: sì perché se i pezzi pregiati dell’Inter sono sempre sotto i riflettori – Skriniar andrà via a zero dopo la mancata cessione e il mancato accordo sul rinnovo – da Parigi sembrerebbe arrivino voci di un interessamento del PSG anche per Inzaghi, alla luce delle difficoltà di Galtier. Non solo Inzaghi e Skriniar, però: la nuova centralità assunta da Calhanoglu nel 3-5-2 nerazzurro ha di fatto alimentato voci di una possibile uscita di Brozovic, fino a pochi mesi fa ritenuto insostituibile e ora in bilico, nonostante un accordo fino al 2026. Se a centrocampo la questione mercato scotta, con le sirene inglesi dell’Arsenal e del Liverpool per Barella che iniziano a sentirsi anche in zona Pinetina, è sul campo che la squadra di Inzaghi deve concentrarsi. Quello stesso campo nel quale, ad aprile del 2022, arrivò la sconfitta che fece allontanare lo scudetto in maniera imprevista; terreno dove l’Inter, oggi, spera di vincere per allungare a sette i risultati utili consecutivi in tutte le competizioni.

Venendo al campo, c’è chi al Dall’Ara potrà riposare, partendo dalla panchina: è il caso di Acerbi, con De Vrij pronto per essere rispolverato; Darmian avrebbe dovuto riposare, ma il forfait di Skriniar di ieri (lomboglutalgia sinistra) sembra spalancargli le porte dell’undici iniziale. Stesso discorso per Gosens che partirà dall’inizio dopo lo stop last minute di Dimarco (affaticamento muscolare).

Dovrebbe tirare il fiato anche Mkhitaryan, con Brozovic chiamato a ritornare centrale nelle idee e nel progetto di Inzaghi: al fianco del croato agiranno Barella e Calhanoglu. Davanti, nonostante la doppietta siglata nel 6 a 1 dell’andata, riposo per Dzeko: toccherà alla ‘LuLa’ partire dall’inizio. Occhio a Lukaku: sempre a segno nelle precedenti quattro partite contro il Bologna. Ancora out Correa.