Inzaghi esalta tutti Lautaro sarà blindato

di Mattia Todisco

Cinque gol nelle ultime tre partite di campionato. I numeri sottolineano la ritrovata vena realizzativa di Lautaro Martinez. Il "Toro" è tornato a incornare e anche quest’anno chiuderà la stagione con numeri da grande realizzatore. Per ora sono 19 i centri nella Serie A in corso e 23 in totale, con un mese d’anticipo sulla fine del percorso. L’ultima doppietta in ordine di tempo gli ha permesso di superare Corso al decimo posto dei marcatori all-time nerazzurri per quel che riguarda il campionato e il suo profilo appare sempre più centrale per il progetto. Il mercato dell’Inter è in stand-by e lo sarà finché non sarà chiaro se la squadra potrà partecipare o meno alla prossima Champions League, incamerando la sessantina di milioni garantiti per chi disputa almeno la fase a gironi. Se c’è però un giocatore che non ha intenzione di abbandonare la nave, a prescindere da come andrà, quello è Martinez.

Non solo: la dirigenza, che pure ha ricevuto da almeno un paio d’anni l’input di lavorare sul player trading e di mettere su piazza i pezzi pregiati, ha già respinto le avances delle pretendenti per il campione del mondo argentino. Alla base della scelta non c’è un solo fatto tecnico. Le doti del giocatore sono lì da vedere, ha qualità per poter giocare da prima o seconda punta, si sposa con tanti diversi tipi di attaccante. C’è però anche un legame che va oltre la ragione prettamente calcistica, tra Lautaro e l’Inter. Il ragazzo vuole diventare un simbolo del club. Diversamente da quanto fatto da Skriniar, non sembra ad oggi avvertire il richiamo di altre realtà al di fuori di quella nerazzurra. È già passato attraverso tentazioni come il Barcellona (che allora aveva ancora Messi nella rosa) ed è andato avanti, indenne, non forzando mai la mano e restando. Ben felice di farlo.

Il "regalo" della società, con cui un anno e mezzo fa ha concluso un rinnovo fino al 2026 con un corposo aumento, sarà la fascia di capitano a partire dalla stagione che verrà. In questa, dopo il declassamento di Skriniar, a portarla è stato il più presente tra chi veniva schierato da Inzaghi. È quindi stata dello stesso Martinez, ma anche di Brozovic, Handanovic o D’Ambrosio contro la Lazio. La scelta definitiva verrà fatta per il 2023’24 e oggi l’argentino è nettamente in pole. Anche qualora dovesse restare il croato, per esempio, ci sono comportamenti che spingono la dirigenza a non puntare sul centrocampista. Quanto a Handanovic, se dovesse prolungare il contratto lo farebbe sapendo di essere il vice-Onana, quindi molto più stabilmente in panchina che non sul terreno di gioco.