Istanbul: ore 17,30 La band di Ticchi prova a fermare la corazzata Fenerbahce

Una grande prestazione tira l’altra. E’ quello che si auspicano in casa Virtus, con la formazione di Giampiero Ticchi che, dopo la vittoria contro Schio, prima sconfitta in Italia per la corazzata vicentina, ci prova alle 17,30 a Istanbul, in casa del Fenerbahce.

"Dopo il successo con Schio, affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa – conferma coach Ticchi – La vittoria con le vicentine ci ha trasmesso tanta energia"

Le altre gare: Olympiacos-Szekszard, Polkowice-Praha, Bourges-Valencia.

La classifica: Fenerbahce 16; Polkowice, Praha e Valencia 14; Bourges 10; Szekszard e Virtus Bologna 6; Olympiacos 0.

Filippo Mazzoni