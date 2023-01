Italiano assente Cucci gran lottatore, ma non basta

Thornton 4 (in 31’ 28 da due, 03 da tre, 13 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 1 persa, 5 assist). Male al tiro. Da lui ci si attendono tanti punti e tanta qualità, invece anche questa volta non è riuscito a dare alla squadra quello che serviva.

Aradori 6 (in 33’ 12 da due, 23 da tre, 79 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 3 assist). Fa dieci punti nel primo tempo ma si ferma un po’ lì, complice forse una condizione fisica non ottimale. Non è il suo forte, ma deve dare di più in difesa.

Barbante 4 (in 14’ 25 da due, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist). Non pervenuto. Non riesce a incidere.

Panni 5 (in 24’ 22 da due, 14 da tre, 2 rimbalzi). Benino al tiro, ma non in regia dove, come Fantinelli, fatica a dettare i ritmi del gioco subendo quello voluto da Cividale.

Fantinelli 5 (in 30’ 37 da due, 01 da tre, 9 rimbalzi, 1 recuperata, 1 persa, 3 assist,). Si fa apprezzare al rimbalzo ma è poco incisivo nel mettere in movimento i compagni e nello sfruttare le proprie caratteristiche offensive, con Cividale brava toglierli spazio sotto canestro.

Italiano 4 (in 13’ 02 da due, 1 rimbalzo, 2 perse). Assente, proprio non c’è. Da qui il poco utilizzo deciso da Dalmonte.

Cucci 6,5 (in 29’ 46 da due, 13 da tre, 56 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). L’ultimo ad arrendersi, il solito grande lottatore che non molla, ma non basta a salvare una brutta Fortitudo.

Davis 6,5 (in 24’ 79 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist). Ci mette energia e tanta determinazione, ma a volte appare ancora spaesato nelle giocate.

