Ritrovato il gol in Coppa Italia contro il Toro, Luka Jovic prova a sbloccarsi anche in campionato, dove la rete gli manca dal 9 novembre (3 fin qui in serie A). Italiano pare intenzionato ad apportare solo pochi ritocchi con il Bologna rispetto all’undici che in settimana ha conquistato la semifinale di Coppa Italia. In difesa potrebbero ritrovare la maglia da titolare Quarta e Biraghi al posto di Milenkovic e Terzic, quest’ultimo a lungo cercato dal Bologna nel mercato di gennaio. A centrocampo, Amrabat potrebbe tornare in mediana al posto Mandragora per riconquistare l’ambiente dopo le polemiche per aver sperato nel trasferimento al Barcellona. Viaggiano verso la conferma le mezzali offensive Barak e Bonaventura, in attacco Ikoné può affiancare Gonzalez e Jovic.

m. g.