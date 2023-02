Italiano pensa ai tifosi viola "Regaliamogli un’altra gioia"

di Giacomo Guizzardi

Una gara d’andata da dimenticare, un presente da riscrivere, completamente, e un futuro nel quale ci si augura possa intravedersi un barlume di speranza europea. La Fiorentina, fin qui una delle delusioni del campionato anche alla luce del mercato, arriva alla gara interna di stasera contro il Bologna con due punti di ritardo.

"Dobbiamo cercare di fare una grande prova – dice Italiano –. Qualcuno non è al meglio, però chi scenderà in campo sarà agguerrito. Troviamo un Bologna completamente diverso, con un mister nuovo e un’identità ben precisa".

Caccia alla vittoria per la Viola, che contro il Bologna dovrà fare a meno, almeno inizialmente, di Amrabat, reduce da una frattura al setto nasale e pronto a entrare in campo ‘mascherato’ nel caso di bisogno. Nuova chance da titolare, in mezzo al campo, per Mandragora, che nel 4-3-3 di Italiano guiderà la mediana.

Davanti a Terracciano, ora coperto da Sirigu come vice, rientra Biraghi dopo il riposo in Coppa, con Dodò pronto sull’altra corsia a mettere in difficoltà le fasce del Bologna. Bonaventura e Barak gli incursori, con Duncan a riposo. Davanti, con Jovic, pronti Saponara e Nico Gonzalez, mentre partirà dalla panchina Brekalo.

"Un giocatore di qualità che ama stazionare a sinistra e dialogare con gli attaccanti. È arrivato da poco – le parole di Italiano – e deve entrare nei meccanismi. A gara in corso può darci qualcosa, vedremo se potrà esserci la sua prima apparizione".

Occasione anche per Martinez Quarta in difesa, ma gli occhi vanno ovviamente anche alla panchina della Fiorentina,’imbottita’ di giocatori, come Kouamè e Ikone, capaci di rovesciare completamente l’esito di una gara.

Un contributo importante potrebbe arrivare dai tifosi: "Siamo felici saranno in tanti, sono un valore aggiunto e possono trascinarci. Abbiamo un obbligo: regalare loro un’altra gioia", conclude Italiano. Dopo la Coppa, occhi sul campionato.