Jaiteh, Bako e Mickey: la Virtus vuole di più

di Massimo Selleri

Fissata per le 18 di oggi la deadline per poter inserire nuovi giocatori nelle formazioni di Eurolega. La questione non interessa la Virtus che da quando per la seconda volta si è vista sfuggire dalle mani Achille Polonara ha sempre dichiarato di non voler cambiare l’attuale roster.

La completa guarigione di Awudu Abass è la scommessa fatta dal club bianconero da qui alla fine della stagione e per quanto si è visto nella gara contro il Baskonia non si può dire che i dirigenti non siano stati lungimiranti. Anche con il ritorno di Abi resta, però, il problema di un reparto lunghi dove il solo Toko Shengelia al momento si è dimostrato all’altezza della situazione.

Jordan Mickey aveva fatto vedere qualcosa di buono nella prima parte, poi si è improvvisamente perso e ora non riesce più trovare lo smalto dei giorni migliori. Irriconoscibile, invece, Mam Jaiteh che dall’essere il miglior giocatore nella prima fase dell’Eurocup 202122 si è trasformato in un centro che sbaglia anche le cose più elementari. Più ombre che luci anche per Ismael Bako che, però, paga l’inesperienza di non essersi mai cimentato il massimo campionato continentale. Nei pochi spazi liberi presenti tra una gara e l’altra a Sergio Scariolo spetta il compito non facile di risolvere la situazione in palestra ridando fiducia a Mickey e cercando di ritrovare quel Jaiteh che in Eurolega vorrebbe starci anche la prossima stagione seppur con la maglia di un altro club.

Il ritorno di Abass e la crescita di Gora Camara consentono alla panchina virtussina di mescolare meglio le carte nel campionato italiano, ma resta il problema dell’Europa tenendo presente che le prestazioni dei lunghi influenzano anche le capacità di Milos Teodosic di ispirare la squadra. Stando sempre a radio mercato il Fenerbahce, squadra di cui sarà ospite la Virtus venerdì, potrebbe arrivare a inserire entro la scadenza di oggi la guardia greca Tyler Dorsey che così tornerebbe ad essere allenata da Dimitris Itoudis. Si tratta di un innesto di alto livello che conferma le velleità turche di arrivare alla final four di Eurolega. Un innesto che alza ulteriormente il livello di difficoltà dell’impegno della V nera che deve comunque provarci per tenere vive le speranze di agguantare l’ottavo posto.