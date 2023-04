Jaiteh e Hackett pronti a rientrare Una chance per Pajola

di Massimo Selleri

La Virtus si sta preparando alla gara di domani che la vedrà scendere in campo a Valencia.

Apparentemente in palio non c’è nulla, ma gli spagnoli sono tra coloro che vorrebbero chiedere una wild card per il prossimo anno per cui chiudere la stagione davanti a loro potrebbe dare un piccolo vantaggio ai bolognesi.

Inoltre in base al piazzamento finale l’Eca riconosce un compenso economico e, quindi, le due partite hanno una valenza dal punto di vista economico. Per quanto riguarda le assenze dovrebbero tornare a disposizione sia Mam Jaiteh che Daniel Hackett (nella foto Ciamillo) e a loro potrebbe aggiungersi anche Alessandro Pajola, mentre resteranno a casa Milos Teodosic, Abi Abass e Isaia Cordinier. Ancora una volta Scariolo dovrà rimescolare le carte sapendo che sabato alla Segafredo Arena arriverà Napoli e c’è un primo posto in classifica da consolidare.

In campionato sono rimasti 6 incontri da qui all’inizio dei playoff e di questi la V nera ne disputerà 4 in casa e 2 in trasferta. Con questo calendario e con 4 punti di vantaggio sulle seconde i virtussini hanno davvero il destino nelle loro mani e sono i più accreditati a iniziare i playoff scudetto dalla migliore posizione possibile. In occasione delle partite di aprile contro Napoli, Trento e Sassari il club ha anche attivato la promozione in Gradinata Est che prevede la possibilità di acquistare un biglietto a 14,50 euro (più oneri di prevendita) grazie alla collaborazione con ’Bimbo Tu’. Una parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di macchinari e strumentazioni necessari ai reparti di pediatria degli ospedali bolognesi, per garantire migliori prestazioni di cura e assistenza dei piccoli pazienti. A seguito di alcuni tragici fatti di cronaca, si è resa evidente la necessità di fornire gli ospedali di culle tecniche che consentano ai neonati di restare in stanza accanto alla mamma subito dopo il parto.