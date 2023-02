Jaiteh finalmente determinato

Cordinier 7,5 (in 19’ 34 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Grande precisione al tiro a cui aggiunge la sua caratteristica energia in difesa.

Belinelli 6,5 (in 15’ 13 da due, 17 da tre, 44 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Le cifre dimostrano che le polveri sono un po’ bagnate, ma in campo mostra di voler restare dentro un sistema e con la sua esperienza dà anche una buona mano in difesa.

Pajola 7 (in 22’ 11 da due, 12 da tre, 11 ai liberi, 4 perse, 2 recuperate, 5 assist). Offre un contributo importante nel contenere il gioco avversario e anche quando si mette a dirigere in lavori conferma di essere un buon regista.

Bako 6,5 (in 15’ 34 da due, 33 ai liberi, un rimbalzo). Leggerino a rimbalzo, anche lui svolge il compito con grande diligenza.

Jaiteh 7,5 (in 23’ 46 da due, 37 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa). Lui, invece, riesce a farsi largo nel prendere le palle che sono sputate dal ferro. Non ci fosse una prestazione ai liberi tutt’altro che precisa sarebbe una prestazione eccellente.

Shengelia 8 (in 26’ 58 da due, 01 da tre, 56 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Arrivato qui anche per mostrare alla squadra come si gioca in Eurolega, è davvero un manuale sbagliando poco.

Hackett 7 (in 19’ 24 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist). Tanta applicazione in difesa e poca fortuna in attacco.

Mickey 6 (in 16’ 04 da due, 8 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Prestazione di per sé insufficiente, ma ci sono gli 8 rimbalzi a salvare una parvenza di solidità.

Weems 7,5 (in 22’ 23 da due, 36 da tre, 4 rimbalzi, 2 assist). Non fa rimpiangere l’assenza di Semi Ojeleye. Una prestazione da incorniciare e con le sue tre triple ha respinto uno degli assalti serbi.

Teodosic 7,5 (in 24’ 25 da tre, 2 perse, un recupero, 9 assist). Il solito fuoriclasse, anche per come ha cercato di far uscire dalle difficoltà chi ci stava entrando. Con lui in campo i giocatori cambiano volto.

