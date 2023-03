Jaiteh, una nuova bocciatura

Mannion 5,5 (in 10’ 24 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Sale a partita decisa, cerca di rendere meno orrenda la sconfitta ma ci riesce solo in parte.

Belinelli 5,5 (in 22’ 02 da due, 69 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Sicuramente merita un 7 per tutto quello ha fatto un attacco, ma in difesa davvero non ci siamo e con il suo ingresso in campo gli avversari prendono fiducia facendo sempre canestro da tre.

Pajola 5,5 (in 15’ 11 da due, 02 da tre, una persa, un assist). Ci prova a mettere le mani addosso ai turchi, ma è troppo solo e poi arriva l’infortunio.

Bako 4 (in 14’ 24 da due, 3 perse). Un centro che chiude la gara senza aver preso un rimbalzo non ha svolto quello che è il suo compito principale.

Jaiteh 4 (in 11’ 23 da due, 13 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Fuori dalla gara a causa dei falli, davvero non ci siamo.

Shengelia 5 (in 23’ 49 da due, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 5 assist). Dopo aver giocato tanto, anzi troppo, tra Coppa Italia, nazionale ed Eurolega, è normale che tiri il fiato anche lui.

Hackett 5,5 (in 14’ 11 da due, 11 da tre, una persa, una recuperata). Probabilmente l’unico a capire che non sui può usare il fioretto a questo livelli.

Mickey 4 (in 25’ 46 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Il voto sarebbe anche peggiore, se non fosse che forse a lui si sta chiedendo qualcosa che non è in grado di dare.

Weems 5 (in 15’ 15 da due, 01 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). Qualcosa combinerebbe anche, ma come ultima spiaggia non funziona.

Ojeleye 5,5 (in 20’ 03 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, un assist) Questo è il suo livello anche se si lascia trascinare dalla apatia dei suoi compagni e combina diversi pasticci.

Teodosic 5 (in 17’ 01 da due, 03 da tre, 33 ai liberi, 3 perse, una recuperata, 5 assist). Non riesce a essere il solito leader che accende la squadra.

Abass 5,5 (in 12’ 03 da due, 01 da tre, un rimbalzi, 2 assist). Qualcosa combina, ma è troppo poco per arrivare alla sufficienza.

Massimo Selleri