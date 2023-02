Joey, debutto amaro Montreal ko a Miami

Debutto amaro per il Cf Montreal in MLS. Nella notte tra sabato e domenica Montreal è stata sconfitta per 2-0 sul campo dell’Inter Miami di David Beckham. Al Drive Pink Stadium di Fort Lauderdale decisive le reti di Kryvtsov (41’) e Borgelin (76’). La squadra di Joey Saputo in questa stagione si è presentata al via con un nuovo allenatore, l’argentino Hernan Losada. Le incognite in Quebec sono legate alla partenza di molti giocatori-chiave, i vari Johnston, Kamara, Koné, Mihailovic e Torres. Tra sei giorni nuova trasferta ad Austin.