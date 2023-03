Joey in arrivo: ma sul nuovo stadio tutto tace

Joey Saputo è atteso in città pe assistere alla partita del 2 aprile al Dall’Ara contro l’Udinese. Il ritorno del patron aprirà anche un mese che può rivelarsi cruciale sul fronte incontri. A cominciare dalla partita per il nuovo stadio. Il mese di marzo volge al termine, la chiusura della conferenza dei servizi relativa al restyling dello stadio Dall’Ara non ancora. Serviranno ulteriori 2-3 mesi perché il passaggio venga completato. A far slittare le tempistiche inizialmente stabilite, la delibera del Comune, che ha inserito la partita dello stadio temporaneo che sorgerà al Caab all’interno di quella del Dall’Ara. In pratica è stata unificato il bando dei lavori, chi si aggiudicherà il bando, che seguirà il passaggio della chiusura della conferenza dei servizi, realizzerà tanto il restyling del Dall’Ara quanto l’allestimento dello stadio temporaneo, che ospiterà i rossoblù nelle gare casalinghe nel periodo di cantierizzazione dell’impianto cittadino.

Per fare questo, dal momento che per il restyling del Dall’Ara è già stato depositato il progetto definitivo, serve il progetto definitivo anche della Fico Arena, che avrà capienza di circa 16.500 posto e sarà costruita con tribune fisse e parti removibili: perché una volta che il Dall’Ara sarà ultimato, la capienza della Fico Arena sarà ridotta a circa 5mila posti, per diventare la casa del calcio femminile e del settore giovanile. Di questa seconda opera, per ora, c’è lo studio di fattibilità ed il Bologna è incaricato di presentare il progetto definitivo. L’architetto Gino Zavanella e la squadra di professionisti che hanno curato il nuovo Dall’Ara sono al lavoro, ma difficilmente le carte saranno pronte prima di fine giugno. Morale: la chiusura della conferenza dei servizi dovrebbe slittare all’estate. Salvo ulteriori ritardi, seguirà il bando: il Bologna ha un partner dei lavori, Fincantieri e salvo sorprese sarà proprio il club rossoblù, in una società costituita con il partner, a vedersi assegnare il bando, anche se c’è la possibilità che altri società si presentino al bando, che sarà pubblico. L’obiettivo è completare la Fico Arena per ’estate 2025. Quando la nuova casa temporanea sarà ultimata, potranno partire i lavori di cantierizzazione del Dall’Ara.

La Fico Arena dovrebbe costare 15-20 milioni di euro. Il nuovo Dall’Ara, ovviamente, molto di più. I costi, inizialmente stimati intorno ai 70-80 milioni, si sono impennati in seguito all’emergenza Covid e ai ritocchi delle materie prime, in primis ferro e acciaio. Morale, rimettere a nuovo il vecchio Dall’Ara costerà circa 150 milioni, di cui 40 investiti da Palazzo d’Accursio, che è diventato partner dell’operazione del Bologna dopo che nel 2017 il sindaco Merola decise di bloccare l’operazione cittadella della moda ai prati di Caprara. E’ stata questo il primo colpo di scena che riguarda l’opera. Uno degli ultimi riguarda la Torre di Maratona, la cui messa in sicurezza sarebbe spettata a Palazzo d’Accursio, che l’ha però affidata al Bologna, prendendo in carico l’Antistadio, che sarà riqualificato con i fondi del Pnrr, insieme alla Fidal, per far rinascere all’antistadio un impianto per l’atletica.

Marcello Giordano