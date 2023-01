José squalificato Dybala in dubbio

Le parole, oltre che i trofei alzati in carriera, da sempre sono il suo forte: ma Josè Mourinho non ne pronuncerà alla vigilia della sfida col Bologna. In quanto squalificato, il portoghese non farà la conferenza stampa pre-gara dello ‘Special One’.

In casa giallorossa il vero dubbio di formazione è legato all’impiego di Dybala, che ha giocato la sua ultima partita da titolare il 9 ottobre scorso col Lecce, quando si infortunò al retto femorale. Da allora, in giallorosso e con l’Argentina campione del mondo, solo spiccioli di partita. Mou riflette.