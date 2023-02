Joshua Zirkzee: "Bologna la mia scelta migliore. L’Europa? Noi pensiamo soltanto a vincere"

Bologna, 10 febbraio 2023 - Ci sono giovani che spaccano fioriere sul palco di Sanremo. E poi ci sono giovani che spaccano le partite. Joshua Zirkzee sembra una rockstar prestata al pallone. Certo, quella capigliatura fa tanto. Ma poi lo vedi in campo e ti folgora la musicalità del suo calcio. Negli occhi abbiamo ancora quell’assolo al minuto 94 del derby di domenica: lui che si porta a spasso mezza Fiorentina venendo fermato da Terzic a un passo da un gol storico. Quella giocata resta un embrione di meraviglia da congelare su Youtube, mentre le fatiche del Franchi gli hanno lasciato i segni su un adduttore: sente un po’ di fastidio, ma farà di tutto per esserci domenica contro il Monza. Anche perché il suo treno sta passando ora: voglia di scendere zero. Si narra che in Olanda, all’alba della sua carriera, l’avessero soprannominato ‘voorbestemd’: predestinato. "Really?", chiede sorpreso Zirkzee. "Non lo so", aggiunge in italiano. Perché questo ventunenne studia davvero da campione: ha fame di imparare e sta il giusto sui social. Bologna Fc, rientro di Arnautovic: Marko accelera per riconquistare Thiago Joshua, come vanno le lezioni di italiano? "Bene, riesco a capire quasi tutto se la conversazione non è troppo...