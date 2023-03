Juric con le scorie del derby e il caso Radonijc

Influiranno di più le ripercussioni del ko accusato nel derby della Mole o la voglia di riscatto? In casa Torino è questo la domanda che tiene banco e alla quale si attende risposta, in vista del posticipo con il Bologna di lunedì. Perché la sconfitta con la Juventus non è stata indolore, e non solo in virtù di un doppio vantaggio firmato Karamoh e Sanabria che aveva fatto sperare nell’impresa, contro i cugini bianconeri. Invece, Cuadrado prima e Danilo poi hanno pareggiato i conti, con l’ex Bremer e Rabiot che li hanno poi chiusi. Poco male, fin qui, di perdere con la Juve ci sta.

Più complicate da assorbire, invece, le polemiche seguite al ko e soprattutto al cambio di Radonijc, sostituito 15’ dopo l’inserimento. Il fantasista serbo era entrato in campo al quarto d’ora del secondo tempo al posto di Karamoh ed è stato sostituito poco dopo, in seguito a un errore su calcio piazzato che ha portato al 3-2 di Bremer. "Non ha rispetto per il gioco del calcio, in sei mesi non l’ho reso giocatore di calcio. Lui ha spunti, ma se entri in campo hai delle consegne, devi fare certe cose, devi essere presente e concentrato". Radonijc ha fallito, tradendo la fiducia di Juric. E che ci sia una spaccatura tra i due lo raccontano i messaggi social spediti dal calciatore: "Credi in te stesso anche quando non lo fa nessuno". Difficilmente ci sarà spazio per lui lunedì. Sarà invece corsa a tre per due maglie sulle fasce tra Singo, Aina e Vojvoda, e tra Rodroguez e Buongiorno per il ruolo di braccetto di sinistra di difesa e per la fascia destra di centrocampo. Per il resto, conferme in vista per i protagonisti del derby, a partire dal trio Miranchuk, Sanabria e Karamoh.

Marcello Giordano