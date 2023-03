Juric, quanti dubbi in mezzo E in avanti manca sempre Vlasic

di Giacomo Guizzardi

Dall’affaire Radonjic ai dubbi di formazione: Torino-Bologna rappresenta, tanto per i granata padroni di casa quanto per i rossoblù di Thiago Motta, l’occasione per rimanere agganciati al treno chiamato Europa.

Se il Bologna ci arriva forte della vittoria contro l’Inter, è completamente opposto lo stato d’animo dei ragazzi di Juric, reduci dal derby perso in rimonta e dalle conseguenti polemiche che ne sono scaturite, su tutte quella relativa a Radonjic.

Il trequartista serbo, sostituito dop 14’ per non aver adempiuto ai suoi compiti in marcatura – fatale il 3-2 nato dal cross di Chiesa – non sarà sicuramente titolare questa sera, con Juric chiamato a trovare soluzioni anche in mediana oltre che in avanti, vista la lista di assenti in casa granata.

A centrocampo out Vieira, infortunato, e lo squalificato Ricci, in difesa non ci sarà Zima, sulle fasce assente Lazaro mentre in avanti è ancora ai box Pellegri.

Ma l’assenza più importante è rappresentata da Vlasic: con l’ex West Ham fuori la fiducia, alle spalle dell’unica punta Sanabria, verrà data ancora a Karamoh, che in coppia con Miranchuk proverà a infastidire la retroguardia del Bologna.

Proprio Karamoh, nel 2018, fu in grado di trovare la sua prima rete in serie A segnando ai rossoblù, quando ancora vestiva la maglia dell’Inter.

Se in difesa le maglie sembrerebbero già assegnate, con il terzetto formato dalla sorpresa Gravillon, Schuurs e Buongiorno a protezione di Milinkovic, qualche dubbio in più per il compagno di reparto di Ilic: l’ex Verona dovrebbe essere affiancato da Adopo, classe 2000, in leggero vantaggio sul polacco Linetty.

Sulle corsie esterne, invece, Aina e Rodriguez partono avvantaggiati su Vojvoda e Bayeye.

Se in casa Bologna gli ex sono tre (Soriano, Bonifazi e De Silvestri), nessun calciatore attualmente a disposizione di Juric ha mai vestito la maglia rossoblù. All’andata finì 2-1 in favore del Bologna, con Posch che trovò la prima marcatura nel massimo campionato italiano: il Bologna punta a ripetere quella gara, il Torino non vuole peggiorare il suo score casalingo, con la squadra di Juric che nelle ultime sei partite interne ha subito una sola sconfitta.

Motta e il suo staff dovranno tenere in altissima considerazione il momento di forma di Sanabria: con l’infortunio di Pellegri gli è stato concesso maggiore spazio – anche in virtù del fatto che è l’unica punta centrale in rosa – e il paraguaiano non sta deludendo.

Nel 2023, nelle 9 gare giocate dal Torino, sono arrivati ben 4 gol: la statistica migliore da quando veste la maglia granata.

Tra l’altro nelle ultime due gare iniziate da titolare contro il Bologna ha sempre segnato. Pericolo numero uno per Motta e per i suoi.