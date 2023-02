Juve, ecco Vlahovic e Chiesa contro gli alibi

di Paolo Grilli

In una stagione che polverizza ogni certezza, in una Coppa Italia che potrebbe rappresentare anche l’unica via d’accesso all’Europa – ma poi ci sarà sempre la Uefa ad avere l’ultima parola sulla prossima, eventuale missione oltre confine dei bianconeri – la Juve senza un centro di gravità permanente si affida a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Gli ex ragazzi terribili della Fiorentina, i talenti su cui la Signora ha puntato tanto ma che per motivi diversi, infortuni su tutti, non hanno preso ancora il volo.

Li vedremo insieme stasera allo Stadium, contro Sarri? Allegri è molto tentato da questo tandem d’attacco tutto pepe, vista la posta in palio. Con il serbo sicuro titolare, potrebbe essere però Di Maria il suggeritore prescelto in avvio, con Fede pronto per il secondo tempo. Del resto, c’è anche da garantire copertura in una squadra che si è scoperta fragile dopo il filotto delle vittorie da clean sheet in campionato. E la sfida di stasera potrebbe anche sconfinare ai supplementari, con forze e uomini da gestire nel migliore dei modi.

Max, in campo vuole gente senza alibi e con tanta fame, dopo la debacle col Monza che ha dato un ulteriore scossone in un’annata sub iudice, con la classifica in campionato che ora mette più di un brivido visti anche i possibili, ulteriori sviluppi di giustizia sportiva.

Torna Cuadrado, e dicono stia già benone. Non così Pogba, che era tra i più attesi. Il flessore dà problemi e non è il caso di rischiare il Polpo. Max, con tutta la rassegnazione del caso, fa presente che il francese ha giocato l’ultima partita nell’aprile scorso e che forse potrà essere al top tra due o tre mesi.

"Contro l’Atalanta abbiamo avuto una buona reazione perché la penalizzazione era appena arrivata, poi c’è stato questo rebound – l’analisi del tecnico sul contraccolpo accusato dalla sua squadra nell’ultimo turno di campionato – e ora dobbiamo essere bravi a riassestarci: siamo andati a letto da secondi e ci siamo risvegliati che eravamo sotto, non era mai successo prima che venissero tolti punti a metà campionato, ma adesso dobbiamo riprendere il cammino".

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Arbitro: Maresca di Napoli

Tv ore 21 Canale 5