Juve: nuove carte "Arthur non c’entra"

Nuovi accertamenti della guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus. I militari hanno consegnato in Procura i risultati di una ispezione della Consob che è stata acquisita dagli inquirenti nelle scorse settimane. La nuova documentazione riguarda, tra l’altro, una corrispondenza interna tra persone riconducibili ai partner di Ernst&Young che si sono occupati della revisione dei bilanci della Juventus (in Italia) e del Barcellona (in Spagna). Due dei revisori italiani, infatti, sono imputati nel processo in corso a Torino, la cui ripresa è prevista nei prossimi giorni.

Al Barcellona e ai consulenti spagnoli del club blaugrana, a carico dei quali non risulta siano emerse irregolarità, non verranno mosse contestazioni.

"Al termine dell’ispezione la Consob non ha contestato l’operazione Pjanic-Arthur", fanno sapere da ambienti della difesa juventina dopo la lettura delle nuove carte consegnate dalla guardia di finanza nell’ambito dell’udienza preliminare per i conti sulla Juventus. "La documentazione - si aggiunge - non contiene ipotesi sul principio contabile della permuta fatta da Ernst & Young. Ci sono solamente le analisi sulle mail e ipotesi fatte da ispettori Consob".