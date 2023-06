Kaba e Ginosa i favoriti al Lippo

Vasyl Matviychuk, atleta ucraino del Gs Gabbi Diolaiti, vincitore di innumerevoli gare di corsa su strada, sarà sulla linea di partenza dell’ottava edizione della Cinque miglia, competitiva Memorial Romano Montaguti non come partecipante. La presenza per salutare gli amici, avversari in gara, prima della partenza per gli Stati Uniti. Nella valigia metterà la foto ricordo scattata pochi attimi prima dello sparo d’inizio della gara in programma a Lippo di Calderara alle 9,05. Iniziativa organizzata dalla Podistica Lippo Calderara, con il patrocinio della Città di Calderara in collaborazione con Uisp e Comitato podistico bolognese che vedrà in gara i campioni della velocità su strada. Sfida stellare fra Mamadi Kaba dell’Atletica Celtic Druid Castenaso e Arturo Ginosa (Lolli Auto Sport). Nella prova femminile si profila un gara a tre per le ragazze Gabbi, Federica Moroni, campionessa italiana 50 chilometri, Alice Cuscini e Chiara Guiducci.