Kadar e Guerrato rassicurano Mistrangelo La De Akker va all’assalto di Salerno

Doppia sfida casalinga per le formazioni maschili bolognesi di pallanuoto. L’appuntamento che dà il via al pomeriggio della Longo è il confronto tra De Akker e Salerno in programma alle 15. Dopo la sosta natalizia, i ragazzi di Federico Mistrangelo tornano in vasca con l’obiettivo di conquistare tre punti che potrebbero valere tantissimo. Una vittoria contro i campani permetterebbe alla De Akker di agganciare in classifica Salerno e l’ottavo posto e mettere tra se e le ultime, altri tre punti. Mistrangelo deve fare a meno di Grossi infortunato è fuori fino a febbraio, con invece Kadar e Guerrato che sono rientrati in settimana. Per la De Akker inizia un periodo intenso visto che i bolognesi saranno di scena mercoledì nella vasca dei campionissimi della Pro Recco, per poi ospitare, tra una settimana Roma.

Appuntamento casalingo anche per la formazione di Marco Risso che sempre alla Longo alle 18,30 affronterà Torino seconda forza del girone Nord di serie A2. Belfiori e compagni cercheranno di sfruttare il fattore campo, anche se l’impegno con i piemontesi sarà decisamente impegnativo.

Le altre gare di A1: Ortigia-Anzio, Posillipo-Savona, Palermo-Pro Recco, Catania-Brescia, Quinto-Trieste, Bogliasco-Roma.

La classifica: Pro Recco 30, Brescia 27, Ortigia e Trieste 24, Savona e Palermo 21, Quinto 15, Salerno 10, Anzio 8, Roma e De Akker Bologna 7, Catania, Bogliasco e Posillipo 5.

f. m.