Quando Kobe Bryant è stato al 95 per cento un giocatore della Virtus Bologna

Bologna, 26 gennaio 2024 - “Kobe Bryant alla Virtus Bologna: c’è l’intesa tra il presidente della Virtus Claudio Sabatini e la stella dei Los Angeles Lakers per 3.3 milioni di dollari per dieci partite. Si attende l’annuncio ufficiale”. Sono passati più di 12 anni da quel settembre del 2011 in cui tutta Italia ha pensato che Kobe Bean Bryant, allora 33 anni, avesse già firmato per la Virtus Bologna. Secondo l’allora presidente Sabatini, “al 95 per cento giocherà in Italia. C’è ancora qualcosa da sistemare, ma ritengo di avercela fatta”.

Kobe Bryant, il gigante in azione

Kobe Bryant in Italia

Eppure, Kobe in Italia c’è già stato. Nato a Philadelphia il 23 agosto 1978, tra i 6 e 13 anni, il piccolo Bryant, si è trasferito nel nostro Paese, passando per Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Luoghi dove il papà, Joe “Jellybean” Bryant, ha indossato le maglie delle rispettive squadre di basket cittadine.

La leggenda Nba si è formata non solo cestisticamente in Italia, qui ha anche sviluppato la sua passione per il Milan.

La carriera del campione Nba

Tornato negli States, “il ragazzo si è fatto, e nonostante le spalle strette” (semicit.), entrando nell’olimpo dei migliori cestiti della storia. Nel 2011, al momento della fantomatica contrattazione, Kobe Bryant è già riconosciuto come una delle icone sportive globali: 1 volta Mvp della lega; 5 volte campione Nba e tanti altri premi. Sabatini presenta all’entourage di Bryant, guidato da Rob Pelinka – attuale vicepresidente e general manager proprio dei Lakers -, un’offerta o di 5 milioni per tutta la stagione o da 2,5 milioni di dollari per 10 partite. Soldi rispediti al mittente con effetto immediato. Sabatini aumenta la posta in palio a 3,3 milioni di dollari per 10 partite, rendendo ora più che mai possibile l’approdo di Kobe a Bologna.

Il possibile approdo a Bologna

L’approdo di Bryant non è un’utopia. Infatti, dal 1° luglio 2011, l’Nba è bloccata dal “lockout”, dopo la scadenza del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro tra giocatori e franchigie. La mancanza di un accordo, ha impedito la stipulazione di un nuovo contratto e per questa ragione i proprietari delle franchigie hanno imposto il blocco all'inizio della stagione 2011-2012. La serrata prevede regole ferree per i giocatori: non ricevono lo stipendio ed è vietata qualsiasi contrattazione effettuata direttamente dal giocatore. Ad essere consentita è invece la negoziazione tramite l'agente del cestista, ma esclusivamente per trasferimenti al di fuori della Nba. Nell'attesa, sono molti i giocatori che hanno preferito trasferirsi in Europa o in Asia e quasi tutti con accordi in cui è prevista una clausola che permette al cestista, al termine del lockout, la risoluzione immediata del contratto, in modo da consentirne il rientro in Nba. Qualche giorno prima dell’effettiva trattativa, Bryant è a Milano per un tour promozionale della Nike, il “Milano Kalibro Kobe”. Vola poi a Roma, dove incontra i ragazzi della Stella azzurra e parla anche con Andrea Bargnani. In questo contesto, la guardia dei Lakers dichiara che per lui “sarebbe un sogno giocare in Italia”. Quindi, l’accordo c’è, la volontà del giocatore c’è, cosa potrebbe andare storto adesso? Prima di cantare vittoria, per stabilire se la trattativa sia in dirittura d’arrivo o no, manca la conferma di Pelinka. E purtroppo per i tifosi Virtus, l’“Here we go!” (per dirla alla Fabrizio Romano; ndr) dell’agente americano ancora non c’è. Kobe intanto è a New York per prendere parte alle trattative per porre fine al lockout.

L’accordo saltato

Nonostante questo, c’è chi storce il naso, parlando di circo mediatico e di barzelletta con calendari da rifare ad uso e consumo di Bryant. Alla fine, in ogni caso, il “sì” dalla altra parte dell’oceano non è mai arrivato, facendo saltare il più importante trasferimento per il nostro basket e per Bologna in generale. Dopo una serie di incontri - con anche Kobe presente -, il 26 novembre 2011 viene raggiunta l’intesa tra le parti, che stabilisce l'inizio ufficiale della stagione Nba per il 25 dicembre e con 66 incontri totali. È la fine del sogno. Una trattativa simile al trasferimento di Maradona al Napoli nel 1984, ma alla fine a concretizzarsi è stato quel 5 per cento di possibilità che Bryant non ritornasse, da leggenda, nel nostro Paese. Una percentuale che ci ha tolto la possibilità di assistere alle prodezze del “Black Mamba” nei parquet di “Basket City”. Bryant resta a Los Angeles e continuerà a giocare per i Lakers fino al suo ritiro avvenuto nell’aprile del 2016.

A frenare in modo definitivo i sogni dei tifosi che hanno sperato in un suo ritorno in Italia da giocatore, anche dopo il ritiro, è stato il 26 gennaio 2020. Quando alle 9:06 ora di Los Angeles, Kobe, 41 anni, sua figlia Gianna, tredici anni, e altre sette persone decollano dall’aeroporto, a bordo dell'elicottero di proprietà del giocatore. Quaranta minuti dopo, il velivolo precipita a Calabasas e prende fuoco. Alle 10.30 i vigili del fuoco dichiarano morti tutti passeggeri.

Oggi, 4 anni dopo la scomparsa, il basket mondiale ancora piange uno dei suoi più efferati protagonisti.