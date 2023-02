Kustrin e Colombo, chiamate nazionali

Doppia soddisfazione in casa Bologna per le ragazze di Bragantini. A Casteldebole sono arrivate le convocazioni in Nazionale per Zala Kustrin e Valentina Colombo, attaccanti della formazione rossoblù attualmente prima in campionato. Kustrin, classe 1998, autrice di tre gol in quattro partite, è stata chiamata dalla nazionale maggiore slovena per la Turkish Women’s Cup, che si terrà a partire da oggi. Colombo, a quota otto reti in stagione, farà parte del gruppo della Rappresentativa Nazionale under 20 dell’Italia per il sesto torneo internazionale ’Il Calcio è Rosa-Donne e Pace’.

L’Italia, tra lunedì 27 e giovedì 2 marzo, affronterà Inghilterra, Galles e Serbia: seconda convocazione in due settimane per la classe 2003, tra le rossoblù più in forma in questo periodo.