Kvara in dubbio per la Salernitana

Il Napoli si avvicina al derby con la Salernitana con qualche problema. Kvara non si è allenato neanche ieri con i compagni a scopo precauzionale per l’influenza di questi giorni. L’esterno georgiano non era stato convocato per il match con la Cremonese ed è rimasto a casa anche in questi due giorni per curarsi. La febbre è passata ma Kvara è rimasto a casa per evitare ricadute e Spalletti attende la situazione di oggi per decidere poi se può giocare il derby di domani contro la Salernitana oppure rimanere a riposo per poi rientrare contro la Roma la settimana successiva. Intanto Victor Osimhen parla delle prospettive del Napoli. "Lo scudetto non è l’unico obiettivo che abbiamo" dice, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. "Fa male la sconfitta con la Cremonese - ha detto l’attaccante del Napoli - ma questo è il calcio. Sono cose che purtroppo succedono. Resettiamo, dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente sulla Salernitana. Il 5-1 alla Juve? Notte da incorniciare sia in campo sia al termine della partita, la mia felicità è stata vedere i tifosi gioire, vedere la gente di Napoli felice mi rende felice".