Kyria: "Puntiamo all’Europa". Ma il club frena

di Massimo Vitali

Respirando l’aria della sala stampa apparecchiata per la presentazione di Georgios Kyriakoloupolos ieri si aveva come l’impressione che se c’è una parola destabilizzante per gli inquilini di Casteldebole quella parola è Europa.

Paradossalmente non è un brivido di emozione, ma di diffidenza mista a paura: la paura di creare nella piazza false aspettative, non assecondabili dalla politica del club. Bello come il sole, e senza che nessun giornalista gli avesse indotto la risposta citando nella domanda la nefasta parolina, il neo arrivato, un tipo sveglio che non sembra appartenere alla schiera di quelli che "sono a disposizione del mister, l’importante è dare una mano alla squadra", è partito subito in quarta per spiegare la ragione più importante che lo ha spinto a vestire la maglia del Bologna.

"Sono qui perché il club punta in alto – dice l’ex Sassuolo –. Oggi la squadra è ottava (in realtà nona, ndr), ma possiamo puntare al settimo posto e andare in Europa. Al Sassuolo abbiamo fatto due stagioni incredibili anche se non siamo riusciti ad andarci, ma penso che qui sia un obiettivo raggiungibile. Il Bologna lo merita".

Imbarazzo palpabile nell’addetto stampa e in Giovanni Sartori, l’architetto dell’operazione che ha portato l’esterno sinistro in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto, esercitabile a giugno. Ma c’è un perché. Centrare l’Europa, anche nella versione ridotta della Conference League, vorrebbe dire a giugno attrezzare una squadra all’altezza (tradotto: spendere): ma solo la certezza di passare un paio di turni ripagherebbe degli sforzi sostenuti.

Ecco perché il target del club oggi sono i 52 punti indicati la scorsa estate da Saputo: vista dalla parte di Casteldebole, soffiare sul fuoco per alimentare ambizioni fuori portata sarebbe solo un esercizio pericoloso. L’importante è esser chiari e Kyriakopoulos è un tipo che le idee chiare sembra averle.

"Bologna per me è stata una scelta facile – spiega –. I contatti c’erano già da dicembre ma si dovevano sistemare delle cose. Con Lykogiannis, che è un amico e che per me non sarà mai un rivale, ci siamo sentiti spesso e lui mi ha detto che qui avrei trovato un ambiente bellissimo, come poi è successo".

Quanto ad alcune dichiarazioni un po’ pepate del suo ex allenatore Dionisi, che rispondendo a una domanda su di lui di recente ha detto che "al Sassuolo deve restare solo chi ne ha voglia", Kyria glissa: "Non voglio commentare. Con Dionisi avevo un ottimo rapporto e quando sono andato via ci siamo anche salutati".

In rossoblù farà sia il terzino che l’esterno d’attacco, "perché è quello che ho sempre fatto in carriera".

"Negli assist è secondo solo a Theo Hernandez", strizza l’occhio Sartori, riferendosi ai 6 della scorsa stagione. Qui Georgios vivrà con la fidanzata Nikki ("a Bologna siamo già venuti mille volte, è una città bellissima"), che nel basket ha una passione per il Panathinaikos. Nella città dei canestri non avrà di che annoiarsi.